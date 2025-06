Cris fica incomodada com a justificativa do Casal Power na divisão de quartos | Power Couple

Rayanne e Victor são o Casal Power pela segunda vez consecutiva, mas além de aproveitar os benefícios do cargo, eles precisam fazer mais uma vez a divisão de quartos. Na cozinha, Adriana e Eike comentaram o fato de Radamés ter comemorado a volta do ator e da esposa ao jogo. Já no Quarto Jabuticaba, Cris revelou para Kadu que se sentiu incomodada com a justificativa de ganhar um cômodo especifico por questões de necessidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!