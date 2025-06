Cris se irrita com cobrança de cuidado com marido: ‘É diferente de alguém aqui?’ | Power Couple

O Power Couple está na reta final, mas os embates ainda continuam. Carol se irritou com falas de Adriana durante o Quebra-Power e Cris ficou incomodada com crítica sobre falta de cuidado com Kadu: “Eu acho que ele é o mais forte que tem aqui, pela experiência de vida, só que ele é calmo, ele é na dele”, disse a influenciadora em depoimento. Ela deu o exemplo de que Carol e Tali não fazem as coisas para seus respectivos maridos e que não são alvo de críticas por isso. “Você é diferente de alguém aqui?”, desabafou em conversa com Kadu.



