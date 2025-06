Cris tenta inverter situação e irrita participantes | Power Couple

Perto do fim da dinâmica, o tempo fechou no estúdio. Em sua hora de fazer o apontamento, Nat e Eike puseram para fora o que mais os angustiaram essa semana: o voto recebido de Cris e Kadu na formação da DR. O ator disse que o casal quebrou a palavra e que isso havia magoado muito ele e sua esposa. Cris, por outro lado, tentou inverter a situação, o que gerou um grande embate. O clima tenso continuou quando Adriana e Dhomini chamaram Tali e Rafa para fazer apontamentos.



