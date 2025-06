Decisão correta: Adriana e Dhomini decidem dormir no sofá | Power Couple

Com as temperaturas baixas em Itapecerica da Serra, cada um deu o seu jeito para se esquentar. Enquanto uns passavam o secador de cabelo nos pés, outros se enrolavam nas cobertas. Para a proteção de Adriana e Dhomini, a produção sugeriu que eles dormissem na sala, ao invés do Quarto Jaca. O casal até foi ver se era possível dormir na parte externa da Mansão, mas optaram por ficar na sala.



