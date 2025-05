Desafio na Mansão! Maridos encaram desafio giratório e matemático | Power Couple

A Prova dos Homens desta segunda-feira (12) elevou a adrenalina na Mansão Power! Os maridos tiveram que mostrar habilidades de memória, agilidade e raciocínio matemático enquanto eram rodopiados dentro de um carro no galpão de provas. Na primeira bateria, Silvia e André, Nat e Eike, e Rayanne e Victor deram o máximo de si no desafio. Apesar da dedicação de todos os casais, apenas um deles conseguiu acertar a conta final, garantindo o saldo positivo.



