Dhomini e André ficam surpresos por estarem na categoria ‘Ranço Total’ | Power Couple

Rafa Brites e Felipe Andreolli revelaram quais são os casais que Giovanna e Diego colocaram na categoria ‘Ranço Total’ do ‘Rançômetro’. Ao todo, foram 7 duplas indicadas pelo casal eliminado. Dhomini, André, Gi e Eros ficaram surpresos com o fato de terem sido citados. Outras pessoas que foram mencionadas deram algumas respostas. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!