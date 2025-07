Dhomini fica incomodado com trolagem de Radamés | Power Couple

Rayanne e Victor, que estavam com o maior saldo na conta conjunta, ficaram encarregados de fazer a divisão dos quartos. Com menos competidores na casa e sem a Suíte Power, os casais se mostraram satisfeitos com as escolhas. Ainda, Dhomini ficou incomodado com a trolagem que Radamés fez na volta da DR. “Que babaca”, disparou o marido de Adriana. “Era para trolar os nossos amigos”, confessou o ex-atleta em depoimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!