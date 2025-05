Dhomini se desculpa com aliados por confusão na última votação | Power Couple

Na manhã desta quinta-feira (22), Dhomini quis se desculpar com alguns aliados por sua postura na formação da última DR. Na sala, Carol e Radamés comentaram sobre a possibilidade de Victor ter passado uma informação deles para os rivais e que pode ter gerado o conflito com Dhomini.



