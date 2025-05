Diego sem filtros! Relembre os melhores momentos do influenciador no Power Couple

Neste domingo (11), antes de participarem como convidados especiais da dinâmica Quebra Power, Giovanna e Diego puderam reviver sua jornada no Power Couple. O vídeo mostrou os melhores momentos do influenciador Diego na Mansão, desde as interações com aliados e a participação nas provas até os inevitáveis desentendimentos que marcaram a passagem do casal pelo reality. Uma oportunidade para relembrar os altos e baixos de sua trajetória na competição.



