Duplas analisam as desistências na Prova dos Casais | Power Couple

As desistências na Prova dos Casais geraram discussões na Mansão Power. Os casais conversaram sobre posicionamentos, desempenhos e o ranking, tentando prever a formação da DR. Cris e Kadu expressaram sua frustração por terem desistido da prova, sendo acolhidos pelos outros participantes ao retornarem do galpão.



