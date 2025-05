'É o pedido de desculpa mais falso que eu já ouvi', diz Carol | Power Couple

Mesmo com o fim da votação e a DR definida, o clima de tensão tomou conta da Mansão. Carol tentou falar com os outros participantes sobre o pedido de desculpas de Dhomini durante o programa da última quarta-feira (28). A judoca classificou a atitude como falsa, mas os participantes não deram muita atenção. Mais tarde, um novo debate dos atletas, dessa vez com Emilyn e Everton. O Carol e Radamés tentaram falar sobre um assunto que ocorreu na primeira semana de jogo, mas Everton ressaltou que esse embate deles com o Adriana e Dhomini é um problema deles. "Me colocam numa história novamente, que eu não tenho nada a ver. Comigo está resolvido, se com vocês e eles [Adriana e Dhomini] não está resolvido, aí, realmente, não é um problema meu", disse o apresentador de rodeio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!