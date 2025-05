Eike chora ao não ser homenageado em festa | Power Couple

Eike ficou mais retraído em curtição na festa após os outros participantes terem trajetórias relembradas e a dele não. “Acabou que não rolou um túnel do tempo, com as dancinhas da Xuxa, fiquei esperando”, admitiu o artista ao lado da esposa, Nat, em depoimento. Aos prantos, o ator foi confortado pela engenheira e por Ana Paula no quarto.



