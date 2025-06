Eike e Tali discutem no Quebra-Power e ator afirma: ‘Você joga sujo também’ | Power Couple

No Quebra-Power desta semana, os casais tinham que apontar qual outra dupla estava à deriva no jogo. Rayanne e Victor foram os primeiros da dinâmica e escolheram Ana Paula e Antony, porque o modelo ficou bem dorminhoco na última semana. Tali e Rafa foram logo em seguida e apontaram Nat e Eike, citando uma atitude do ator que os incomodou. No momento da tréplica, o ator comentou que Tali se exaltou com ele em uma situação e a esposa de Rafa não gostou disso, o que gerou um bate-boca entre os casais.



