Eike e Victor têm dificuldade para montar quebra-cabeça na Prova dos Homens | Power Couple

Chegou a vez de Everton, Eike e Victor provarem que são maridos multitarefas. Os maridos de Nat e Raynne tiveram dificuldade de montar o quebra-cabeça e responder as charadas ao mesmo tempo. No final do desafio, Everton precisou da ajuda de Andreolli para entender a última pergunta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!