Eike promete movimentar o jogo e afirma: ‘Não vou perdoar nenhum’ | Power Couple

Logo após a briga que teve com o Casal Blindado, Carol revelou para Cris e Kadu que prefere que essa mesma dupla seja eliminada nesta quinta-feira (12). Enquanto isso na dispensa, Ana Paula e Antony analisavam a postura da judoca durante a discussão. Já no Quarto Pêssego, Eike garantiu que caso volte ao jogo, irá movimentar o jogo e afirmou: “Não vou perdoar nenhum”.



