Eike usa Herança da DR e faz Kadu apostar R$32 mil | Power Couple

Para dar início ao novo ciclo, os casais ganharam mais R$ 40 mil para fazerem as apostas. Nesta semana, os homens iniciaram os trabalhos e, por conta da Herança da DR, Eike definiu a aposta de Kadu, que foi a maior do ciclo, R$ 32 mil! Com medo de ir novamente à DR por conta do saldo, Dhomini fez a menor aposta e arriscou apenas R$ 10 mil.



