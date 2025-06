‘Ela é muito cruel’, diz Adriana sobre Carol | Power Couple

Carol, Radamés e Rafa ficaram com a pulga atrás da orelha com reação de Dhomini sobre a volta de Cris e Kadu. Os participantes foram para o Quarto Power tentar decifrar o enigma. Na cozinha, Rayanne e Victor foram questionar a esposa de Kadu sobre a volta da DR: “A gente esclareceu tudo o que precisava esclarecer, mas a gente sabe que cada um está de um lado, isto está claro”, disse a influenciadora também sobre Nat e Eike. Já Adriana não se comoveu com as falas da judoca e do marido durante a divisão de quartos: “O discursinho da Carol é para tentar mudar a opinião do público com relação ao coração dela[...] nunca na vida que ela pensou em tirar a gente de lá, não acredito em nenhuma palavra. Ela é muito cruel”, confessou Adriana a Nat e Eike.



