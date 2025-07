‘Ela é o homem da casa’, diz Adriana sobre as ações de Carol com Radamés | Power Couple

Adriana comentou com seu marido e com o casal Eikos como os rivais estão se comportando nessa reta final do programa. Ela até se mostrou surpresa de ver Carol e Radamés cozinhando, mas criticou a judoca, dizendo que ela que faz o papel do homem na relação. Já na sala, o casal Furlan e os aliados analisaram quais serão os próximos passos dos adversários, principalmente na última aposta. Radamés ainda falou sobre a mudança de postura de Eike ao longo do jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!