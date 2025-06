'Ele é o leva e traz!", dispara André sobre Victor | Power Couple

A briga entre Adriana e Dhomini continua rendendo na Mansão. No Quarto Abacaxi, Carol, Radamés, Tali, Rafa, Silvia e André comentaram sobre a estranha aproximação de Adriana e Dhomini com a produtora de eventos. E André citou que a corretora de imóveis desabafou com Silvia, depois foi para fora da casa sentar ao lado do marido e que tudo isso seria estratégico. Ao questionar Tali se esse assunto foi levado para Rayanne e Victor e ouvir que sim, André se irritou. "Ele é o leva e traz!", disparou o motorista. "Victor está usando a gente", concluiu André. Ao final, Rayanne entrou no quarto e o assunto entre os participantes mudou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!