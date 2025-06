‘Ele não vai sustentar essa fofura’, afirma Tali sobre postura de Eike | Power Couple

Logo após voltarem da DR, Dhomini analisou com Eike que a partir da próxima DR, sempre terá um dos casais rivais junto com eles. Tali não gostou que Nat e Eike foram salvos pelo público e muito menos das provocações que o ator fez ao voltar para a Mansão, e acabou chorando em um canto.



