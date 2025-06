‘Eles estão tentando deixar a gente mal’, diz Rayanne | Power Couple

Os participantes da Mansão Power avaliaram o embate de Nat, Eike, Rayanne e Victor, que começou após o veto da Prova dos Casais. A atriz esqueceu a toalha no banheiro e o marido da engenheira devolveu para o casal. O episódio foi comparado com a calcinha pendurada na maçaneta da porta. “Até a Adriana aproveitou um gancho para soltar um. Eles estão tentando deixar a gente mal”, disse a atriz em depoimento. Os participantes da Mansão Power avaliaram o embate de Nat, Eike, Rayanne e Victor, que começou após o veto da Prova dos Casais. A atriz esqueceu a toalha no banheiro e o marido da engenheira devolveu para o casal. O episódio foi comparado com a calcinha pendurada na maçaneta da porta. “Até a Adriana aproveitou um gancho para soltar um. Eles estão tentando deixar a gente mal”, disse a atriz em depoimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!