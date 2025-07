Eliminação ao vivo é destaque desta quinta-feira (3) | Power Couple

Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Nat e Eike. Um destes três casais se despede do Power Couple nesta noite de quinta-feira (3), em mais uma Eliminação da DR. Quem será que vai deixar o reality show? Descubra a partir das 22h30, na RECORD.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.