Emilyn e Everton contam para Adriana e Dhomini conversa que ouviram da cozinha | Power Couple

Emilyn e Everton foram compartilhar com Adriana e Dhomini um diálogo que escutaram na cozinha em que André e Carol falavam sobre Bia, Gui e Eike. Em resposta a corretora de imóveis opinou: “Ficam subestimando a capacidade dos mais novos [...] o Gui tem muito mais capacidade intelectual do que muita gente aqui”.



