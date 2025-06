Emilyn e Everton revelam como se sentiram com a fala de Cris em votação | Power Couple

Logo após a formação da DR, Radamés quis conversar com Everton para entender uma fala dele sobre os homens da Mansão. O casal raiz explicou para o jogador de futebol seu ponto de vista em relação ao seu embate com Cris e Kadu. Já do lado de fora da casa, Nat e Eike comentaram sobre o voto que receberam da influenciadora fitness e do ator.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!