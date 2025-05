Emilyn e Everton são apontados como ‘casal biscoiteiro’ por três duplas | Power Couple

Durante o Quebra Power desta segunda-feira (26), Emilyn e Everton foram apontados como um ‘casal biscoiteiro’ por três duplas. O casal raiz rebateu o apontamento de Tali e Rafa e disse que a produtora não faz questão de construir relações com outros participantes. Por fim, Nat e Eike apontaram Tali e Rafa para mostrar que estão dispostos a ter outros embates além do que eles têm com Carol e Radamés.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!