Emilyn e Everton se desentendem após bate-boca com Victor| Power Couple

O clima continuo tenso entre Emilyn e Everton. O casal raiz se desentendeu depois do bate-boca entre o apresentador de rodeio e Victor. A dentista também não está contente com a ideia do namorado de desistir do jogo. Na cozinha, Rayanne explicou para Carol e Radamés como aconteceu o último embate entre Victor e Everton.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!