Envelopes revelados! Quebra Power entrega o destino bancário dos casais | Power Couple

Ao final da tensa dinâmica Quebra Power, todos os casais abriram os envelopes que haviam sido trocados pelas imagens trituradas dos participantes. A descoberta trouxe à tona uma variedade de prêmios e consequências, adicionando um elemento surpresa e estratégico ao jogo. Além de movimentar as relações e os posicionamentos entre os casais durante a dinâmica, o conteúdo dos envelopes definiu novas vantagens e desvantagens que certamente influenciarão os próximos passos e as futuras votações na Mansão Power.



