‘Era o último voto que eu esperava’, diz Eike sobre ter sido votado por Cris e Kadu | Power Couple

O voto de Cris e Kadu no casal Eikos continuou gerando diversas conversas na Mansão. Everton desabafou com Eike sobre ter se incomodado por ter sido chamado de "homem agressivo". Já André comentou com Victor que acredita que Adriana esteja disseminando uma visão distorcida de Cris e Kadu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!