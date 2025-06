Esferas do Poder mudam trajetória do jogo e colocam outro casal na berlinda | Power Couple

Com o poder das esferas, Nat e Eike transferiram os votos recebidos de Adriana e Dhomini para Sílvia e André. Com esse cenário, o Casal Vidinha vai para a DR. “O banquinho da DR faz parte do jogo”, disse a viúva de MC Catra. O motorista aproveitou para alfinetar a engenheira e o ator. “Nunca mudamos rota, nunca nos posicionamos diferente do que a gente é até hoje”, afirmou André. Por fim, Adriana e Dhomini fizeram um discurso de alívio.



