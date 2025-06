Nesta terça-feira (24), as esposas vão precisar esquentar o banho dos maridos na Prova das Mulheres! Será que a tarefa vai ser cumprida e as apostas vão dar resultado? Não perca, a partir das 22h30, na RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!