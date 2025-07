Esposas precisam passar por percurso cheio de bichos na Prova das Mulheres| Power Couple

Com o final do reality chegando, a Prova da Mulheres não teria como ser diferente: elas terão que passar por um percurso aterrorizante, cheio de bichos. Para concluir, elas precisam completar a palavra "coragem" em até 8 minutos. A primeira a se arriscar foi Tali, que demosntrou um desespero intenso, mas foi forte e concluiu a prova. Na sequência foi a vez de Nat. A influenciadora foi destemida e concluiu com êxito. Quem também teve que se testar foi Adriana. A corretora de imóveis ficou apavorada, mas aos trancos e barrancos também concluiu a prova.



