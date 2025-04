Esposas precisam reconhecer a caligrafia dos parceiros na primeira Prova das Mulheres | Power Couple

A primeira Prova das Mulheres aconteceu no episódio de estreia desta terça-feira (29). Os homens foram para a Sala de Apostas e Rafa Brites explicou para os participantes como funciona os palpites da semana. A apresentadora também explicou qual seria a disputa, que exigia que as mulheres reconhecessem as caligrafias de seus parceiros. Veja quais casais cumpriram o desafio!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!