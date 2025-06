'Esse casal é sujo', diz Radamés sobre Nat e Eike | Power Couple

A dinâmica mexeu com os nervos dos participantes. Após o Quebra-Power, a fofoca e as acusações tomaram conta da Mansão. Na cozinha, Radamés acusou Eike de ser o arquiteto do grupo e que só fica cochichando para os outros. "Esse casal é sujo", completou o ex-jogador sobre Nat e Eike. Já do lado de fora, as acusações eram opostas. O ator disse que os ex-atletas pipocaram na dinâmica por não chamar Adriana e Dhomini. Antes de dormir, as acusações ficaram mais intensas e o clima entre os participantes pesou. Será que vai rolar um racha nos grupos?



