‘Estou preocupadíssimo’, diz Dhomini sobre dor de estômago de Carol | Power Couple

Carol confessou estar preocupada com essa DR e que estava até com gastrite emocional. “A Carol está com dor no estômago e eu estou preocupadíssimo”, disse Dhomini em depoimento e acrescentou: “Estou me sentindo mal por ela”. Também em depoimento, a judoca lamentou a escolha de Tali e Rafa, que estavam com as Esferas do Poder: “Eu sinto um pesar deles não terem tido essa perspicácia a tempo, de fazer a tomada de decisão correta no jogo”.



