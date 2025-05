'Eu achava que ela era planta', diz Carol sobre Francine | Power Couple

No 'Quebra Power', o casal Carol e Radamés não teve receio de expor suas opiniões sobre as atitudes de Francine e Junior. Durante a dinâmica, Carol relembrou a tentativa do casal de combinar votos com outros participantes na primeira semana, com o objetivo de mandar Talira e Rafa para a DR. "Ela é uma pessoa que está ali incendiando a casa por trás", afirmou Carol, que disse ainda que achava a rival uma 'planta' no jogo. Em resposta, Francine se defendeu, afirmando que está jogando para conquistar sua posição: "Eu vou fazer o que eu achar que é certo. Se vocês acham que está errado, é problema de vocês."



