‘Eu achava que o Rafa era um cara educado’, afirma Eike sobre postura na DR | Power Couple

Depois da eliminação de Cris e Kadu, as confabulações de jogo já começaram. Eike comentou com Nat o fato de Tali e Rafa não terem se despedido deles no deck da DR, o que ele achou uma falta de educação, principalmente por parte do repórter. Já Rayanne e Victor se tornaram Casal Power pela terceira vez e ficaram responsáveis por fazer a divisão dos quartos. O ator de 47 anos ficou decepcionado com o fechamento do Quarto Jaca, uma vez que queria designá-lo para o casal Eikos.



