'Eu não aceito a explicação', diz André sobre voto de Kadu | Power Couple

Em conversa realizada no Quarto Cacau, Tali, Rafa, Silvia, Andre e Victor falaram sobre como o casal Cris e Kadu está incoerente no jogo. A principal reclamação deles foi a justificativa que Kadu deu ao votar em Silvia e André durante a formação da DR, realizada na última quarta-feira (28). "O que eu quis dizer é que é um casal que joga com incoerência, que quer se manter bem com todo mundo e já está começando a se perder", disparou o motorista executivo. "Não é nem um casal que joga com incoerência, é um casal que não joga", completou Victor.



