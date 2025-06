‘Eu, no teu lugar, teria vergonha de estar aqui’, diz Carol para Dhomini | Power Couple

Os apontamentos continuaram no Quebra Power. O casal Furlan decidiu gongar Adriana e Dhomini e falou sobre como cada um deles passa uma visão diferente de jogo para o restante dos participantes. Por fim, Carol quis mostrar seu ponto de vista sobre o embate direto que teve com o empresário. Cris e Kadu foram os próximos e também decidiram apontar a mesma dupla, e ressaltaram que estão decepcionados com Dhomini. Por fim, Ana Paula e Antony decidiram rebater os argumentos de Carol do Quebra Power da semana passada.



