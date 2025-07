‘Eu tinha certeza que você ia entrar’, diz Tali para Rafa após Prova dos Homens | Power Couple

Rafa foi o último a encarar a Prova dos Homens. O repórter já estava chateado por não ter concluído o suposto propósito da prova, mas depois de descobrir o real objetivo do desafio, ficou ainda mais triste com a situação. Ele ainda comentou que pensou em entrar na frente de Tali. A produtora chorou por conta de ter dado all in na Sala de Apostas e falou para o marido: “Eu tinha certeza que você ia entrar”.



