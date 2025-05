Everton comenta afastamento de Tali e Pessina | Power Couple

Everton Neguinho conversou com Emilyn Marçal sobre a decisão de Talira e Rafael Pessina não consumirem mais as refeições preparadas na Mansão Power e o consequente afastamento do casal dos outros participantes. Neguinho analisou os possíveis motivos por trás dessa postura drástica e suas implicações para a dinâmica do grupo e a convivência na casa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.