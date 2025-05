Everton conversa com Adriana sobre o comportamento de Dhomini | Power Couple

Após Dhomini dizer ter mudado de ideia e estar disposto a dar o seu melhor na Prova dos Casais, Everton conversou com Adriana sobre o empresário. “Ele não dá o braço a torcer, é muito difícil. Não sei como ele deu o braço a torcer com a Carol”, comentou a corretora de imóveis. Em depoimento, o apresentador deu seu veredito: “Dhomini é uma pessoa que precisa de ajuda e a Adriana não está dando conta sozinha”. A corretora pontuou, ainda, que o marido está muito irado com que a judoca fez com Bia e Gui durante o Quebra Power do último domingo (25).



