Everton e Victor brigam após Quebra Power | Power Couple

Os ânimos continuarem aflorados logo após o Quebra Power. Radamés e André quiseram conversar com Eike sobre a situação do suposto apelido dado ao ator. Enquanto se explicavam, Everton entrou na conversa para confirmar que a judoca tinha dado um apelido para o marido de Nat. O apresentador de rodeio comentou também sobre a situação da calcinha e a partir disso começou um bate-boca entre o casal raiz e Rayanne e Victor.



