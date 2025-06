Everton vê Silvia e André como possíveis finalistas | Power Couple

Emilyn, Everton, Ana Paula e Antony conversaram no quarto nesta quarta-feira (4). O apresentador disse que enxerga Silvia como uma possível finalista para vencer o programa. Em contrapartida, destacou que Victor e Rayanne não devem ir muito longe. Com informações privilegiadas, Carol e Tali ouviram tudo da parede do dormitório.



