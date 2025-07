Fala de Carol volta à tona em discussão com Nat e Eike no Quebra-Power | Power Couple

Dando continuidade ao Quebra-Power, foi a vez de Nat e Eike relembrarem de embates com Carol e Radamés no início do jogo. Eike disse que a judoca havia planejado com seu marido uma estratégia para quando houvesse discussões na Mansão. "Vai ficar feio para ele brigar com uma mulher", disse o ator sobre Carol.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!