Fatores externos e tretas antigas deixam clima quente no Quebra-Power | Power Couple

Uma das tretas mais intensas do começo do jogo voltou à tona no Quebra-Power. Emilyn e Everton chamaram Rayanne e Victor e relembraram a briga sobre a fofoca. "Esse casal é tão insignificante quanto o balde e o esfregão que eu peguei", disse Neguinho. Logo depois, fatos da vida externa foram jogados no debate e o clima esquentou. Na vez de Ana Paula e Antony, a treta continuou, dessa vez com Carol e Radamés. Confira!