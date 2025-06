‘Fiquei até emocionada’, diz Sílvia sobre dança | Power Couple

Os casais deixaram a rivalidade de lado e foram para a pista de dança bailar em clima de Love & Dance durante a Festa Jaca da última sexta-feira (13). Até André, que não tem o costume de dançar em festas, arriscou alguns balanços com a Sílvia. “Eu fiquei até emocionada, gente, eu até chorei, porque Vidinha não dança”, disse a viúva de MC Catra em depoimento. Ao final da música, as duplas ainda ficaram juntas na pista.



