Fran e Júnior conquistam as Esferas do Poder | Power Couple

Depois da troca de farpas entre os casais, chegou o momento de descobrir qual dupla irá garantir as Esferas do Poder desta semana. Felipe Andreolli revelou que o casal que tivesse sido mais citado ganharia o poder. Contudo, houve um empate triplo e o apresentador teve que fazer um sorteio para definir os grandes vencedores. No final, Fran e Júnior foram os sortudos desta tarde de domingo (11).



