Fran e Junior estavam com a vantagem nas mãos da Esfera do Poder. Ao abrir a esfera, o casal descobriu que pode trocar um dos três casais da DR por um outro que não está na berlinda ou imunizar um casal que não está na mira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!