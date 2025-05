Giovanna e Diego detonam ranços com Márcia Fu: 'Estrelismo já passou!' | Power Couple

No "Rançômetro" do Power Couple, Giovanna e Diego não pouparam críticas ao definirem seus "ranços totais". Gretchen e Esdras foram os primeiros da lista, com o comentário ácido sobre o "estrelismo" da cantora. Giovanna e Diego também apontaram Rayanne e Victor, assim como Adriana e Dhomini, por comentários considerados machistas direcionados a Giovanna ao longo do programa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!