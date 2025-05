Giovanna e Diego escolhem Rayanne e Victor para receber a Herança da DR | Power Couple

Giovanna e Diego, o primeiro casal eliminado da edição, participaram do Quebra Power deste domingo (11) e receberam uma missão importante: escolher a dupla que vai receber a Herança da DR. Os influenciadores optaram por Rayanne e Victor, que agora vão perder R$ 10 mil na segunda aposta do ciclo.



